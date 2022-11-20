Товар в корзине. Перейти
Стул Саранда серый / черный глянец - фото 1Стул Саранда серый / черный глянец - фото 2Стул Саранда серый / черный глянец - фото 3Стул Саранда серый / черный глянец - фото 4Стул Саранда серый / черный глянец - фото 5Стул Саранда серый / черный глянец - фото 6

Стул Саранда серый / черный глянец

Артикул: CH-035-344
48 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец
Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец
Следующий Стул Саранда кофе / черный глянец
Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес5.28 кг
  • Объем0.201 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул АйзакНастоящее фото товара Стул Айзак, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
43

Стул Айзак

В наличии 2 шт.
Офисное кресло Таварес, бежевый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
50

Офисное кресло Таварес, бежевый велюр

Офисное кресло Таварес, черный велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
43

Офисное кресло Таварес, черный велюр

В наличии 1 шт.
Офисное кресло Таварес, синий велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
54

Офисное кресло Таварес, синий велюр

В наличии 16 шт.
Офисное кресло Таварес, серый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
53

Офисное кресло Таварес, серый велюр

В наличии 8 шт.
Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
51

Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр

В наличии 1 шт.
Офисное кресло Таварес, мятный велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
46

Офисное кресло Таварес, мятный велюр

В наличии 3 шт.
Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
48

Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр

Стул Озаль, графитНастоящее фото товара Стул Озаль, графит, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
47

Стул Озаль, графит

Стул Озаль, васильковыйНастоящее фото товара Стул Озаль, васильковый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
42

Стул Озаль, васильковый

С этим товаром покупают

Диван Лэйк, белый / венге Настоящее фото товара Диван Лэйк, белый / венге , произведённого компанией ChiedoCover
148 490
Оптовая цена
94

Диван Лэйк, белый / венге

Кресло College CLG-617 LXH-B BeigeНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
93

Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

Барный стул Skat черныйНастоящее фото товара Барный стул Skat черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
50

Барный стул Skat черный

В наличии 71 шт.
Настоящее фото товара Обеденный комплект Веранда, на 6 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от176 290
Оптовая цена
50

Обеденный комплект Веранда, на 6 персоны

Кресло пластиковое Air XL, желтыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
38

Кресло пластиковое Air XL, желтый

В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела стулья по материалам

Распродажа
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
42

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
71

Стул Вертекс 20мм

Распродажа
Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35016
2 790 ₽
55

Стул Хит 25мм с подлокотниками