Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес5.28 кг
- Объем0.201 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Айзак
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