Характеристики товара
Описание
Стулья для баров, кафе и ресторанов СБ-01П и СБ-02П представляют собой еще одну интересную серию. Имея общий принцип изготовления каркаса, стулья все же обладают некоторыми отличиями. Так, например, модель СБ-02П оснащена прямоугольным сиденьем, перекрывающим ножки стула. Тогда как сиденье модели СБ-01П, имеющее круглую форму, как бы обнажает ножки стула, за счет чего они немного выступают наружу. Благодаря тому что концы ножек закруглены, можно не волноваться о появлении зацепок на одежде. Объединяет данные модели не только технология производства, но и дизайнерское оформление. В данном случае проножек, соединяющих стулья для ресторана, не четыре, а две. Их зеркальное расположение служит дополнительным эффектом, усиливающем прочность каркаса. Наряду с перекрестным расположением, как это наблюдалось у стульев других моделей, параллельные проножки смотрятся весьма оригинально. Узкая спинка стульев не утяжеляет конструкцию, что является еще одним достоинством данных моделей.
Упаковка 2 шт
Вес брутто: 12 кг
Габариты упаковки: 1000 х 600 х 450 мм
Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Вес4.6 кг
- Материалмассив, дерево, бук
- Страна изготовленияРоссия