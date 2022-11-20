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Стул Сарпедон

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Характеристики товара

Описание

Стулья для баров, кафе и ресторанов СБ-01П и СБ-02П представляют собой еще одну интересную серию. Имея общий принцип изготовления каркаса, стулья все же обладают некоторыми отличиями. Так, например, модель СБ-02П оснащена прямоугольным сиденьем, перекрывающим ножки стула. Тогда как сиденье модели СБ-01П, имеющее круглую форму, как бы обнажает ножки стула, за счет чего они немного выступают наружу. Благодаря тому что концы ножек закруглены, можно не волноваться о появлении зацепок на одежде. Объединяет данные модели не только технология производства, но и дизайнерское оформление. В данном случае проножек, соединяющих стулья для ресторана, не четыре, а две. Их зеркальное расположение служит дополнительным эффектом, усиливающем прочность каркаса. Наряду с перекрестным расположением, как это наблюдалось у стульев других моделей, параллельные проножки смотрятся весьма оригинально. Узкая спинка стульев не утяжеляет конструкцию, что является еще одним достоинством данных моделей.

Упаковка 2 шт
Вес брутто: 12 кг
Габариты упаковки: 1000 х 600 х 450 мм
Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Вес4.6 кг
  • Материалмассив, дерево, бук
  • Страна изготовленияРоссия

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