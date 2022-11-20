Стул SEATTLE-V РОЗОВЫЙ
Сиденье обито велюром с повышенной износостойкостью. Велюр прост в уходе, предназначен для ежедневного использования дома или в заведениях общественного типа (кафе, рестораны).
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор
Высота (см) 84
Ширина (см) 51
Длина (см) 62
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 51
Глубина стула (см) 62
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 84
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 8
Объем (м3) 0,128
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Розовый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул ГЕММА изумрудный
Стул ДИЛАН серо-голубой
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)