Стул SEATTLE-V РОЗОВЫЙ

13 оценок

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Стул SEATTLE-V РОЗОВЫЙ

4.5
6 900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул SEATTLE-V РОЗОВЫЙ
Сиденье обито велюром с повышенной износостойкостью. Велюр прост в уходе, предназначен для ежедневного использования дома или в заведениях общественного типа (кафе, рестораны).
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор

Высота (см) 84
Ширина (см) 51
Длина (см) 62
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 51
Глубина стула (см) 62
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 84
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 8
Объем (м3) 0,128
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Розовый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Длина480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина510 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм
  • Объём упаковки0.128 м3

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