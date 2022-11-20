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Стул Сенатор - фото 1

Стул Сенатор

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Характеристики товара

Описание

Стул "Сенатор" (460*540*945 мм) с жесткой спинкой и сиденьем– это гармоничное сочетание респектабельности, оригинального дизайна, практичности и удобства. Прием пищи, общение с родными, гостями – он без труда справится с этими и многими другими задачами.

Отдельного внимания заслуживает выбор тонировки. Например, при помощи темных оттенков можно придать интерьеру кабинета строгость. Что же касается пастельной гаммы, то она наполнит помещение воздушностью и нежностью – это отличный выбор как для спальни, так и для кухни, столовой.

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Основные характеристики

  • Высота945 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветкоричневый

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