Характеристики товара
Описание
Стул "Сенатор" (460*540*945 мм) с жесткой спинкой и сиденьем– это гармоничное сочетание респектабельности, оригинального дизайна, практичности и удобства. Прием пищи, общение с родными, гостями – он без труда справится с этими и многими другими задачами.
Отдельного внимания заслуживает выбор тонировки. Например, при помощи темных оттенков можно придать интерьеру кабинета строгость. Что же касается пастельной гаммы, то она наполнит помещение воздушностью и нежностью – это отличный выбор как для спальни, так и для кухни, столовой.
Основные характеристики
- Высота945 мм
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Цветкоричневый