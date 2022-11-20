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Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка - фото 1Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка - фото 2Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка - фото 3Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка - фото 4Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка - фото 5Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка - фото 6

Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкрасный, белый
Сделаем стулья на заказ

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Выполненные заказы

Стул Сердце,Каретная стяжка велюр Империя Red, цвет каркаса-белый
Стул Сердце,Каретная стяжка велюр Империя Red, цвет каркаса-белыйСтул Сердце,Каретная стяжка велюр Империя Red, цвет каркаса-белый
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