Фотография Стул Серена от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Серена

4.3
Оптовая цена
от 36 400 ₽
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Стул Серена
Стул Серена
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Стул Серена

4.3
36400 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота880 мм
  • Ширина580 мм

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