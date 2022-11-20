Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота765 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина450 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Вес3,5 кг
- Цветбежевый
Стул ODEN желтый x2
Стул ODEN дерево, синий x2
Стул Атлас М
Стул Атлас БМ
Стул Атлас барный МН
Стул Атлас МН
Стул Атлас барный
Стул Атлас деревянный
Кресло Linda, без покрытия
Кресло Linda, капучино
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500
Стол ЛИРА, 1400x800
Стол обеденный Демир
Стол Кёльн
Кофейный столик Contour Mini
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
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Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
Стул Офисный с пюпитром