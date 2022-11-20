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Стул Сеул с круглым сидением

Артикул: CH-049-633
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота765 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина450 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Вес3,5 кг
  • Цветбежевый

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