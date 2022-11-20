Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота765 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина450 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Вес3,5 кг
- Цветкоричневый
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Стул Napoli
Стул Nil 1000
Стул Pisa
Стул Bohem
Стул Double 1111
Стул Ресничка
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Стол ОРИОН-3, D1200
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
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