Характеристики товара
Описание
Главное в жизни это жизнь! Если вы твердо уверены в этом, тогда стул Севилья - для вас. День или ночь, лето или зима - жизнь прекрасна и удивительна. Эмоциональный, дружелюбный, приветливый и гостеприимный - таким станет интерьер с появлением стула Севилья. Многогранность и насыщенность чувств и эмоций обязательно наполнят вас и ваших гостей. Зеленый цвет придется по нраву очень многим. Цвет многоликий, но всегда приятный. Это цвет спокойных и уравновешенных людей. Стул Севилья станет отличным предметом как для создания торжественной обстановки в общественном заведении, так и для релаксации в домашнем интерьере.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Высота860 мм
- Глубина640 мм
- Вес12 кг
- ОбивкаТкань
- Цветсерый