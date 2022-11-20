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Стул Севилья серо-бежевая ткань ножки черные - фото 1Стул Севилья серо-бежевая ткань ножки черные - фото 2Стул Севилья серо-бежевая ткань ножки черные - фото 3

Стул Севилья серо-бежевая ткань ножки черные

Артикул: CH-034-307
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Главное в жизни это жизнь! Если вы твердо уверены в этом, тогда стул Севилья - для вас. День или ночь, лето или зима - жизнь прекрасна и удивительна. Эмоциональный, дружелюбный, приветливый и гостеприимный - таким станет интерьер с появлением стула Севилья. Многогранность и насыщенность чувств и эмоций обязательно наполнят вас и ваших гостей. Зеленый цвет придется по нраву очень многим. Цвет многоликий, но всегда приятный. Это цвет спокойных и уравновешенных людей. Стул Севилья станет отличным предметом как для создания торжественной обстановки в общественном заведении, так и для релаксации в домашнем интерьере.

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Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес12 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветсерый

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