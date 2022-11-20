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Кол-во в упаковке, шт: 2
Вес упаковки, кг: 11.6
Объем упаковки, м3: 0,62
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Скатерть ARS
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть Lashonda рогожка
Скатерть Tropikal рогожка
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Стул Mac 1017
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Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый