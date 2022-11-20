Стул Seyir

5 оценок

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Стул Seyir

4.6
37 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Safir 1002
Стул Safir 1002
Следующий Стул Siena
Стул Safir 1002

Характеристики товара

Описание

Кол-во в упаковке, шт: 2

Вес упаковки, кг: 11.6

Объем упаковки, м3: 0,62

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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