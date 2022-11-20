Характеристики товара
Описание
Ширина: 58 см
Глубина: 50 см
Высота: 99 см
Материал каркаса: массив гевеи
Обивка: ткань
Ширина: 58 см
Глубина: 50 см
Высота: 99 см
Материал каркаса: массив гевеи
Обивка: ткань
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный