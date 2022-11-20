Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина425 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Eames Темно-серый
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Накладной светильник Гелиос
Стул Бари хром
Стул Бари Люкс хром
Стул Бари Люкс эмаль
Стул Бари эмаль
Стул Тито Софт хром