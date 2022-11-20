Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина425 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Полукресло Лилия, желто-бирюзовый
Стул пластиковый DayDream, красный
Стул складной Mason голубой
Стул Тито хром
Стул Корлеоне
Диван Жемчуг трёхместный
Диван Роза двухместный