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Стул школьный Лидер - фото 1

Стул школьный Лидер

Артикул: CH-057-595
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина340 мм
  • Высота380 мм

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