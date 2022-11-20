Характеристики товара
Описание
Материал: ткань / дерево
Ширина: 45 см
Высота: 77 см
Глубина: 40 см
Высота сиденья: 42см
Вес: 9,1 кг
Материал: ткань / дерево
Ширина: 45 см
Высота: 77 см
Глубина: 40 см
Высота сиденья: 42см
Вес: 9,1 кг
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