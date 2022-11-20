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Стул Signal benito, серый - фото 1

Стул Signal benito, серый

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: ткань / дерево

Ширина: 45 см

Высота: 77 см

Глубина: 40 см

Высота сиденья: 42см

Вес: 9,1 кг


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