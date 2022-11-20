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Стул Signal cherry velvet, зеленый - фото 1

Стул Signal cherry velvet, зеленый

13 оценок
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Диван Дюна черный
Следующий Стул Signal cherry velvet, серый
Диван Дюна черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес7.65 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветзеленый

Популярные варианты обивки

Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете 0909
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете CreamCream
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете 666666
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете 0404
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете ecruecru
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете 1414
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете 88
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете 4141
Стул Signal cherry velvet, зеленый - обивка в цвете 2626
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