Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья465 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки380 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул-кресло Самба, черный
Стул-кресло Самба, зеленый
Кресло оператора на черном основании
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый
Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа
Стул Movie на колесиках
Bond CF Экокожа Черный
Leo CF Экокожа Черный
Кресло College HLC-0631-1/Beige
Кресло офисное TopChairs City S белое
Чехол 80 на стул Кьявари универсальный
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная
Точечная мебельная ножка 145
Металлическая рамка 40х40 белый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная
Парта с перфорированным экраном К2
Системе хранения «Плияж лайт»
Мебельная ножка 85
Каркас стула Dolche
Кресло оператора на хромированном основании с кругом
Кресло Hugo RCH, серый
Кресло Step RCH, черный
Кресло Bon RCH, черный
Кресло Smart m RCH, черный
Кресло Hugo RCH, серый
Кресло офисное LIBRA NL, экокожа, белый
Стул Сильвия АРМ, сталь
Стул Спринт+
Стул Виси GTS