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Стул Сильвия, сталь - фото 1

Стул Сильвия, сталь

Артикул: CH-068-367
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки380 мм

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