Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья440/450 мм
- Ширина490 мм
- Глубина520 мм
- Вес3.5 кг
- Страна изготовленияИталия
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