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Стул Симпл с пластиковым сиденьем

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья440/450 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес3.5 кг
  • Страна изготовленияИталия

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