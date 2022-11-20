Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина510 мм
- Глубина540 мм
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой
Стул Самба, цвет апельсин
Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750
Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-2, 1000x600
Стол ФАВОРИТ-3, 1600x1000
Стол ФАВОРИТ-3, 1400x900
Стол ЛИРА/180, 1600x900
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло