Стул Сиена белый, стальной каркас

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сиена розовый, стальной каркас
Стул Сиена розовый, стальной каркас
Следующий Стул Сиена голубой, черный каркас
Стул Сиена розовый, стальной каркас

Характеристики товара

Описание

Ширина: 52 см
Глубина: 50 см
Высота: 87 см
Ширина сиденья: 45 см
Глубина сиденья: 36 см
Высота сиденья: 46 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбелый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
7

Стул Сиена розовый, черный каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена белый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
11

Стул Сиена белый, черный каркас

Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стол Равенна квадратный

Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стол Болонья 110

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
5

Стол Сарагоса темный длинный

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
13

Стол Сарагоса темный квадрат

Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
10

Стол Сарагоса светлый длинный

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Столешница шпон, 60 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
7

Столешница шпон, 60 мм, круглая

Настоящее фото товара Опора для стола, D60, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
7

Опора для стола, D60

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красныйНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный, произведённого компанией ChiedoCover
от610
9

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный

Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144Настоящее фото товара Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
7

Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144

Подставка для специй Royal White 12, 144Настоящее фото товара Подставка для специй Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
15

Подставка для специй Royal White 12, 144

Настоящее фото товара Лавочка Санторини, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена
16

Лавочка Санторини

Настоящее фото товара Стойка администратора Bianco, произведённого компанией ChiedoCover
65 390
7

Стойка администратора Bianco

Настоящее фото товара Настольная лампа Demitas, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
14

Настольная лампа Demitas

Настоящее фото товара Стул барный Лофт, каркас хром, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
14

Стул барный Лофт, каркас хром, черная экокожа