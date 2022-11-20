Стул Сиена розовый, стальной каркас

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 52 см
Глубина: 50 см
Высота: 87 см
Ширина сиденья: 45 см
Глубина сиденья: 36 см
Высота сиденья: 46 см

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Основные характеристики

  • Цветрозовый

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