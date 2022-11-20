Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина410 мм
- Глубина550 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm
Вешалка Loop белая
Вешалка Loop темный орех
Вешалка Double Four темный орех
Линейный светильник
Стул-кресло Самба М, белый
Стул пластиковый Cross, белый
Стоячее кресло "Круглое" с ротангом
Подвесное кресло "Круглое" с ротангом
Кресло подвесное "Maxi" ротанг
Кресло "Улей" на подставке ротанг
Кресло подвесное "Улей" ротанг
Диван Томас, солнечный желтый
Комплект уличной мебели Кемер
Комплект уличной мебели Кемер-2