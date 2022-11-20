Стул Скай складной, оранжевый

14 оценок

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Стул Скай складной, оранжевый

4.2
5 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Скай складной, серый
Стул Скай складной, серый
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Стул Скай складной, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа

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