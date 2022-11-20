Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина410 мм
- Глубина550 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
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Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
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Стул Денвилл дуб юкон
Стул Денизли дуб юкон
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