Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина410 мм
- Глубина540 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Максимальная нагрузка120 кг
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стеновые панели Версаль квадрат
Наземный высокий светильник Bremen черный
Стойка ограждение 2Belt
Кушетка массажная Оливия
Вешалка общественная М9 на колесах
Вешалка настенная В 7Н
Вешалка настенная В 5Н
Вешалка настенная В 3Н
Кресло Алонсо
Стоячее кресло "Круглое" с ротангом
Подвесное кресло "Круглое" с ротангом
Кресло подвесное "Maxi" ротанг
Кресло "Улей" на подставке ротанг
Кресло подвесное "Улей" ротанг
Диван Томас, солнечный желтый
Комплект уличной мебели Кемер
Комплект уличной мебели Кемер-2