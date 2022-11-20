Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина410 мм
- Глубина550 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Вешалка напольная Hook темный орех
Вешалка напольная Hook слоновая кость
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Подвесной светильник Лофт перфораци
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Стул Декстер ноче рубино
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Стул Дель-Ри дуб кера
Стул Денвилл дуб юкон
Стул Денизли дуб юкон
Стул Дербент дуб юкон