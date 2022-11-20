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Стул Скай складной, ванильный - фото 1Стул Скай складной, ванильный - фото 2

Стул Скай складной, ванильный

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

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