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Стул Скай складной, зеленый - фото 1Стул Скай складной, зеленый - фото 2

Стул Скай складной, зеленый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый

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