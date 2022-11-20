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Стул складной Балу - фото 1

Стул складной Балу

15 оценок
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Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками
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Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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