Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
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Стул Комо
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