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Стул складной банкетный Super Lite, белый

Артикул: CH-049-415
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной пластиковый стул. Идеально подходит для кейтеринга, мероприятий, банкетов. Очень мобильный и удобный по посадке. Подходит для небольших кухонь, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным.

Цвет белый, сиденье и спинка выполнены из пластика HDPE - считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки и не трескается при ударной нагрузке.
Усиленный металлический каркас выдерживает до 150 кг.

1 коробка / 6 шт.
Габариты: 81*46*42.5
Масса брутто: 20,000
Объем: 0,125

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина425 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья375 мм
  • Вес3.1 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки425 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки20 кг

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