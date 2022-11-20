Характеристики товара
Описание
Складной пластиковый стул. Идеально подходит для кейтеринга, мероприятий, банкетов. Очень мобильный и удобный по посадке. Подходит для небольших кухонь, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным.
Цвет черный, сиденье и спинка выполнены из пластика HDPE - считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки и не трескается при ударной нагрузке. Усиленный металлический каркас выдерживает до 150 кг.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 81*46*42.5
Масса брутто: 20,000
Объем: 0,125
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Глубина425 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья375 мм
- Вес3.1 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки425 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки20 кг