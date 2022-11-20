Стул складной Betty

5 оценок

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Стул складной Betty

4.8
5 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул складной Brabix серый
Стул складной Brabix серый
Следующий Стул Кавалла голубой, белый
Стул Кавалла голубой, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл
  • Высота920 мм

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