Фотография Стул складной Brabix черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул складной Brabix черный

4.9
Оптовая цена
от 1 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул складной Brabix черный
Стул складной Brabix черный
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Стул складной Brabix черный

4.9
1990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота810 мм
  • Цветчерный

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