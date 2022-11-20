Фотография Стул складной Brabix серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул складной Brabix серый

4.4
Оптовая цена
от 1 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул складной Brabix серый
Стул складной Brabix серый
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Стул складной Brabix серый

4.4
1990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота810 мм
  • Цветсерый

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