Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина280 мм
- Глубина320 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
Стул Борно
Стул складной Торни, белый
Стул складной Торни, черный
Стул складной Торни, красный
Стул складной Торни, голубой
Стул складной Торни, синий
Стул складной Торни, коричневый
Стул складной Торни, зеленый
Стул Борно черный
Стул Борно зеленый
Кресло Балун X
Стул складной Прима
Накладной светильник Глоу софт
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Диван Белинда W трехместный
Диван Микра трехместный
Диван Доре До двухместный
Диван Доре До трехместный
Диван Долче двухместный
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner белый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди