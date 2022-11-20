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Стул складной детский Вольск - фото 1Стул складной детский Вольск - фото 2

Стул складной детский Вольск

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина280 мм
  • Глубина320 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

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