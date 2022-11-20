Стул складной Джон, слоновая кость

11 оценок

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Стул складной Джон, слоновая кость

4.1
2 790 ₽2 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Композиция розмарин Берг
Композиция розмарин Берг
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 100*46*7

Вес брутто: 5,8

Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина500 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый

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