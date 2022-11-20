Стул складной Джон, слоновая кость
2 790 ₽2 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 100*46*7
Вес брутто: 5,8
Объем: 0,032
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