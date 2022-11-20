Характеристики товара
Описание
Длина: 40 см
Ширина: 60 см
Высота: 91 см
Вес: 6,5 кг
Длина: 40 см
Ширина: 60 см
Высота: 91 см
Вес: 6,5 кг
|Материал
|Цена
|Ткань
|2190₽
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