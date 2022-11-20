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Стул складной Гальве - фото 1Стул складной Гальве - фото 2

Стул складной Гальве

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 40 см

Ширина: 60 см

Высота: 91 см

Вес: 6,5 кг

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Варианты размеров

Материал Цена
Ткань 2190

Популярные варианты обивки

Стул складной Гальве - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул складной Гальве - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул складной Гальве - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул складной Гальве - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул складной Гальве - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул складной Гальве - обивка в цвете WhiteWhite
Стул складной Гальве - обивка в цвете 1818
Стул складной Гальве - обивка в цвете blackblack
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