Характеристики товара
Описание
Эргономичный складной стул Hagen – практичное решение для оформления интерьеров малогабаритных квартир, зон отдыха, залов ожидания, учебных аудиторий. Компактная конструкция делает модель удобной для эксплуатации на открытых площадках и выездных развлекательных мероприятиях.
Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Выдерживает нагрузку до 100 кг.
Мягкое сиденье с обивкой из велюра обеспечивает дополнительный комфорт. Мягкая спинка создает надежную опору для спины при длительном сидении.
1 коробки / 2 шт.
Габариты: 98*47*15
Вес брутто: 13,000
Объем: 0,600
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина460 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Вес4.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки13 кг