Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина610 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой
Стул обеденный Шанель коричневый
Комплект Такер, 4 белых стула
Стул Модена Люкс
Стул Норд Хром
Стул Норд Эмаль
Стул Вест Эмаль
Стул Вест хром
Хит 25мм, с подлокотниками, экокожа Lord 14/ черный муар
Стул Полин темно-синий
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый