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Стул складной Кемпинг - фото 1

Стул складной Кемпинг

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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