Стул складной Love Chair

15 оценок

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Стул складной Love Chair

4.4
4 890 ₽
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Стул складной с твердой спинкой, антик медь/ коричневый
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Стул Бергамо, эмаль

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл
  • Высота905 мм

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