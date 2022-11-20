Фотография Стул складной М8-01 Компакт от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Стул складной М8-01 Компакт

4.1
Оптовая цена
от 1 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул складной М8-01 Компакт
Стул складной М8-01 Компакт
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Стул складной М8-01 Компакт

4.1
1990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина400 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота870 мм

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