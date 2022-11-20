Характеристики товара
Описание
Хотите дополнить интерьер кухни или столовой оригинальными и практичными предметами интерьера? Обратите внимание на стул «Компакт» – складные модели на крепком металлическом каркасе толщиной 1,2 мм, удобные как в повседневном использовании, так и для приема гостей. Высокие сиденья в обивке из экокожи красиво выглядят в любом интерьере и легко очищаются от загрязнений. Отечественный производитель сделал модель не только надежной, но и компактной – такую модель удобно хранить даже в небольших комнатах.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 102*40,5*12
Вес брутто: 5
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Ширина400 мм
- Глубина530 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки405 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки5 кг