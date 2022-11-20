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Стул складной М8-01 Компакт серый - фото 1Стул складной М8-01 Компакт серый - фото 2Стул складной М8-01 Компакт серый - фото 3

Стул складной М8-01 Компакт серый

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Характеристики товара

Описание

Хотите дополнить интерьер кухни или столовой оригинальными и практичными предметами интерьера? Обратите внимание на стул «Компакт» – складные модели на крепком металлическом каркасе толщиной 1,2 мм, удобные как в повседневном использовании, так и для приема гостей. Высокие сиденья в обивке из экокожи красиво выглядят в любом интерьере и легко очищаются от загрязнений. Отечественный производитель сделал модель не только надежной, но и компактной – такую модель удобно хранить даже в небольших комнатах.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 102*40,5*12
Вес брутто: 5
Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки405 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки5 кг

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