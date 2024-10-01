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Стул складной Палермо

Артикул: CH-057-102
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота700 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяфанера
  • Материал каркасафанера, береза

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