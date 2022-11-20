Характеристики товара
Описание
Длина: 55 см
Ширина: 38 см
Высота: 87 см
Вес брутто: 8,5 кг
Объем: 0,05
Длина: 55 см
Ширина: 38 см
Высота: 87 см
Вес брутто: 8,5 кг
Объем: 0,05
|Материал
|Цена
|Ткань, искусственная кожа
|840₽
|Массив, фанера
|1099₽
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