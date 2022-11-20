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Стул складной Прима

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 55 см

Ширина: 38 см

Высота: 87 см

Вес брутто: 8,5 кг
Объем: 0,05

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Варианты размеров

Материал Цена
Ткань, искусственная кожа 840
Массив, фанера 1099

Популярные варианты обивки

Стул складной Прима - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул складной Прима - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул складной Прима - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул складной Прима - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул складной Прима - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул складной Прима - обивка в цвете WhiteWhite
Стул складной Прима - обивка в цвете 1818
Стул складной Прима - обивка в цвете blackblack
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