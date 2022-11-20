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Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый - фото 1

Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый

14 оценок
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Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа

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