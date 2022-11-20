Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина380 мм
- Глубина540 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый