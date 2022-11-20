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Стул складной тканевый - фото 1

Стул складной тканевый

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес1.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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