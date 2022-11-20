Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина380 мм
- Глубина370 мм
- Вес1.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой
Двухъярусная кровать Нарткала бежевый
Двухъярусная кровать Bolero
Стол обеденный Ричмонд белый
Диван Wolsly двухместный
Стул офисный Сиана велюр синий
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Стул Роза, оливковый, ножки - лак
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый