Стул складной Тунга, орех

12 оценок

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Стул складной Тунга, орех

5
2 790 ₽
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Стул складной Торни, зеленый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота2.6 мм
  • Ширина425 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасадерево, гнутоклееный шпон, береза, бамбук
  • Цветкоричневый

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