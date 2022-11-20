1 коробка / 2 шт.
Габариты: 88*56*55 см
Вес брутто: 16,5 кг
Объем: 0,27-
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9
Стул Наполеон NEW, капучино
Стул ВЕРСАЛЬ 10
Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)
Офисное кресло кожзам серый
Офисное кресло, ткань Elain желтый
Офисное кресло, ткань Elain бежевый
Офисное кресло, ткань Elain темно-серый
Офисное кресло, ткань Elain синий
Офисное кресло, ткань Elain фуксия
Офисное кресло, ткань Elain зеленый
Офисное кресло, ткань Elain шоколад
Офисное кресло, кожзам Stone
Офисное кресло, кожзам Beige