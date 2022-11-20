Стул Слинг вращающийся коричневый

14 оценок

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Стул Слинг вращающийся коричневый

4.9
8 990 ₽10 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Азиль
Стул Азиль
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 88*56*55 см

Вес брутто: 16,5 кг

Объем: 0,27-

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Высота860 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияКитай

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