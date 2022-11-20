Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина460 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Обивкатекстиль велюр
- Максимальная нагрузка120 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
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