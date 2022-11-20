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Стул СМАРТ, серый, черные ножки - фото 1

Стул СМАРТ, серый, черные ножки

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Обивкатекстиль велюр
  • Максимальная нагрузка120 кг

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